Kayseri'de uçak ambulans 2 hasta için havalandı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Kayseri'de uçak ambulans 2 hasta için havalandı - Son Dakika

Kayseri'de uçak ambulans 2 hasta için havalandı

6 saat önce

Kayseri'de akciğer hastası ile kalp rahatsızlığı bulunan down sendromlu çocuk, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Kayseri'de uçak ambulans 2 hasta için havalandı, System.String[]

Kayseri'de akciğer hastası ile kalp rahatsızlığı bulunan down sendromlu çocuk, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve solunum yolu rahatsızlığı bulunan 46 yaşındaki Figen Özdemir'in, akciğerine pıhtı atması nedeniyle İstanbul'a sevki kararlaştırıldı.

Aynı hastanede yatan, doğuştan kalbinden rahatsız olan down sendromlu Kerim Kodalak'ın da kalbine pil takılması amacıyla İstanbul'a sevkine karar verildi.

İki hasta, Kayseri Şehir Hastanesi'nden ambulansla getirildikleri Kayseri Havalimanı'ndan ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Mevlüde Ceran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaların uzun yola dayanamayacakları için bu şekilde nakledildiğini belirterek, ambulans uçağın bu tür hastalar için önemli olduğunu vurguladı.

Şehir Hastanesi, İstanbul, Kayseri, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:48 Kaynak: AA
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