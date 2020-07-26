Kayseri'de ulaşımda temizlik çalışmaları - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplu taşıma araçlarındaki dezenfeksiyon işlemleri için 4 bin 654 litre dezenfektan kullanıldı.

Vatandaşların daha güvenli ve sağlıklı ulaşım gerçekleştirebilmeleri için yapılan hizmetler kapsamında belediye tarafından raylı sistem araçlarında 4 bin 543 dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

Ayrıca otobüslere 14 bin 825, otobüs duraklarına 1365, tramvay istasyonlarına da 792 dezenfeksiyon işlemi yapıldı.