Kayseri'de ulusal ve yerel medya temsilcilerine "çok kanallı yayıncılık" sistemi anlatıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Medya Derneğinin yürüttüğü Yerel Medya Buluşmaları Projesi kapsamında Kayseri'deki yerel ve ulusal medya temsilcilerine "çok kanallı yayıncılık" sistemi anlatıldı.

Medya Derneği Başkanı ve Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, Daily Sabah gazetesi Editörü Can Kazancıoğlu, Daily Sabah Görsel İçerik Editörü Rahmi Osman Kaçmaz, Kadir Has Kongre Merkezi'nde gazetecilerle bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Gazetecilerin zor şartlar altında çalıştığına dikkati çeken Büyükkılıç, yerel yönetimler olarak medya ile birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Mehmet Uğurlu ise programda ulusal medya ile yerel medya temsilcileri bir araya getirilerek çok kanallı yayıncılık başta olmak üzere medyadaki teknolojik gelişmelerin paylaşılacağını söyledi. Uğurlu, yerel medyanın ulusal medya düzeyinde yayın yapabilmesi için nasıl bir anlayış gerektiğinin tartışılacağını da dile getirdi.

Yerel medyanın sorunlarının da ele alınacağını anlatan Uğurlu, bu sorunların tespit edilerek rapor haline getirileceğini ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına sunulacağını kaydetti.

Panelistlerden Kenan Kıran, Türkiye'de 27 Mayıs, 28 Şubat gibi darbelerin yaşanmasında merkez medyanın rol üstlendiğini, darbecileri destekleyen manşetlerin atıldığını ifade etti. Kıran, 15 Temmuz'da ise medyanın bu hain girişime karşı koymasının darbenin başarısızlığa uğratılmasında önemli rolü olduğunu ifade etti.

Salgın döneminde geleneksel medya ile yeni nesil medya arasında ciddi uçurum oluştuğunu vurgulayan Kıran, "Artık başarılı gazetecilerin rutin bir gelişmeyi ilk başta internet sitesine 'son dakika' olarak geçmesi gerektiği bir duruma girdik. Gazeteyi, internet sitesini, televizyonu aynı anda doğru bir şekilde kullanan gazeteciler ciddi anlamda öne geçecektir." diye konuştu.

Ekrem Kızıltaş ise basılı yayınların hala ayakta kalmaya gayret ettiğini, bunun yanında sosyal medya, internet yayıncılığının da var olduğunu belirtti.

İnternet medyasına yönelik ilgiye dikkati çeken Kızıltaş, "Salgın döneminde basılı medyanın alabildiği ilan ve reklam geliri 380 milyon TL iken dijital medyanın aynı dönemde aldığı reklam 2 milyar 800 milyon TL'dir." dedi.

Can Kazancıoğlu da sunum eşliğinde "çok kanallı yayıncılık" hakkında teknik bilgiler verdi.

Osman Kaçmaz ise dijital platformlarda haberin yanı sıra ses ve görüntüyü bir arada kullanmanın önemini anlattı.

Toplantı sonunda yerel medya temsilcilerinin karşılaştığı zorluklar ve sorunlar ele alındı.