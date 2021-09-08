Üye Girişi
Kayseri'de ulusal ve yerel medya temsilcilerine "çok kanallı yayıncılık" sistemi anlatıldı - Son Dakika

Kayseri'de ulusal ve yerel medya temsilcilerine "çok kanallı yayıncılık" sistemi anlatıldı

08.09.2021 16:44
Kayseri'de ulusal ve yerel medya temsilcilerine

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Medya Derneğinin yürüttüğü Yerel Medya Buluşmaları Projesi kapsamında Kayseri'deki yerel ve ulusal medya temsilcilerine "çok kanallı yayıncılık" sistemi anlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Medya Derneğinin yürüttüğü Yerel Medya Buluşmaları Projesi kapsamında Kayseri'deki yerel ve ulusal medya temsilcilerine "çok kanallı yayıncılık" sistemi anlatıldı.

Medya Derneği Başkanı ve Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, Daily Sabah gazetesi Editörü Can Kazancıoğlu, Daily Sabah Görsel İçerik Editörü Rahmi Osman Kaçmaz, Kadir Has Kongre Merkezi'nde gazetecilerle bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Gazetecilerin zor şartlar altında çalıştığına dikkati çeken Büyükkılıç, yerel yönetimler olarak medya ile birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Mehmet Uğurlu ise programda ulusal medya ile yerel medya temsilcileri bir araya getirilerek çok kanallı yayıncılık başta olmak üzere medyadaki teknolojik gelişmelerin paylaşılacağını söyledi. Uğurlu, yerel medyanın ulusal medya düzeyinde yayın yapabilmesi için nasıl bir anlayış gerektiğinin tartışılacağını da dile getirdi.

Yerel medyanın sorunlarının da ele alınacağını anlatan Uğurlu, bu sorunların tespit edilerek rapor haline getirileceğini ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına sunulacağını kaydetti.

Panelistlerden Kenan Kıran, Türkiye'de 27 Mayıs, 28 Şubat gibi darbelerin yaşanmasında merkez medyanın rol üstlendiğini, darbecileri destekleyen manşetlerin atıldığını ifade etti. Kıran, 15 Temmuz'da ise medyanın bu hain girişime karşı koymasının darbenin başarısızlığa uğratılmasında önemli rolü olduğunu ifade etti.

Salgın döneminde geleneksel medya ile yeni nesil medya arasında ciddi uçurum oluştuğunu vurgulayan Kıran, "Artık başarılı gazetecilerin rutin bir gelişmeyi ilk başta internet sitesine 'son dakika' olarak geçmesi gerektiği bir duruma girdik. Gazeteyi, internet sitesini, televizyonu aynı anda doğru bir şekilde kullanan gazeteciler ciddi anlamda öne geçecektir." diye konuştu.

Ekrem Kızıltaş ise basılı yayınların hala ayakta kalmaya gayret ettiğini, bunun yanında sosyal medya, internet yayıncılığının da var olduğunu belirtti.

İnternet medyasına yönelik ilgiye dikkati çeken Kızıltaş, "Salgın döneminde basılı medyanın alabildiği ilan ve reklam geliri 380 milyon TL iken dijital medyanın aynı dönemde aldığı reklam 2 milyar 800 milyon TL'dir." dedi.

Can Kazancıoğlu da sunum eşliğinde "çok kanallı yayıncılık" hakkında teknik bilgiler verdi.

Osman Kaçmaz ise dijital platformlarda haberin yanı sıra ses ve görüntüyü bir arada kullanmanın önemini anlattı.

Toplantı sonunda yerel medya temsilcilerinin karşılaştığı zorluklar ve sorunlar ele alındı.

Kayseri'de ulusal ve yerel medya temsilcilerine çok kanallı yayıncılık sistemi anlatıldı
Kayseri'de ulusal ve yerel medya temsilcilerine çok kanallı yayıncılık sistemi anlatıldı
Kayseri'de ulusal ve yerel medya temsilcilerine çok kanallı yayıncılık sistemi anlatıldı
Kayseri'de ulusal ve yerel medya temsilcilerine çok kanallı yayıncılık sistemi anlatıldı
Kayseri'de ulusal ve yerel medya temsilcilerine çok kanallı yayıncılık sistemi anlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İnternet, Kayseri, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de ulusal ve yerel medya temsilcilerine 'çok kanallı yayıncılık' sistemi anlatıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şenol Güneş'e bir eleştiride Serhat Akın'dan geldi: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim 17:27 Şenol Güneş'e bir eleştiride Serhat Akın'dan geldi: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim Ruslar tuzağa çekildi! İstihbaratçıların sabah operasyonu kıskıvrak yakalanmalarını sağladı 17:23 Ruslar tuzağa çekildi! İstihbaratçıların sabah operasyonu kıskıvrak yakalanmalarını sağladı Evden çöp atmaya çıktı, dehşeti yaşadı! Talihsiz vatandaş yaşanan kazada taklalar attı 17:11 Evden çöp atmaya çıktı, dehşeti yaşadı! Talihsiz vatandaş yaşanan kazada taklalar attı
Yıldız Tilbe aşı olduğu yönündeki haberleri yalanladı: Olmadım ve asla olmayacağım 17:03 Yıldız Tilbe aşı olduğu yönündeki haberleri yalanladı: Olmadım ve asla olmayacağım Sarı-lacivertli takımın sezon başında aldığı Caulker, Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep'e kiralandı 16:55 Sarı-lacivertli takımın sezon başında aldığı Caulker, Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep'e kiralandı Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşverenin yaptığı bordro oyunu, işçinin emeklilik maaşını ve tazminatı düşürüyor 16:34 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşverenin yaptığı bordro oyunu, işçinin emeklilik maaşını ve tazminatı düşürüyor
Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi 15:57 Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi Meslek liselilere müjde! MEB meslek ders kitaplarını da ilk kez 15:40 Meslek liselilere müjde! MEB meslek ders kitaplarını da ilk kez "ücretsiz kitap" kapsamına alındı

Son Dakika Haberleri
17:27 Şenol Güneş'e bir eleştiride Serhat Akın'dan geldi: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim
17:25 Ülkesini terk eden Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Hayatımın en zor kararıydı, silahların susması için mecburdum
17:23 Ruslar tuzağa çekildi! İstihbaratçıların sabah operasyonu kıskıvrak yakalanmalarını sağladı
17:03 Yıldız Tilbe aşı olduğu yönündeki haberleri yalanladı: Olmadım ve asla olmayacağım
16:54 Sarı-lacivertli takımın sezon başında aldığı Caulker, Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep'e kiralandı
16:51 Facebook çalışanlarının tüm WhatsApp mesajlarını okuyabildikleri iddia edildi! Hatta sadece mesaj okuyacak 1000 kişi, işe alınmış
16:33 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşverenin yaptığı bordro oyunu, işçinin emeklilik maaşını ve tazminatı düşürüyor
16:26 Son Dakika: Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, İstanbul'a ayak bastı
16:15 Sarı-Lacivertliler'de mutsuz olduğu düşünülen Mesut Özil için MLS takımları devreye girdi
16:08 Karısını sokak ortasında yaraladı, müdahale edenleri de tehdit etti: Yaklaşma vururum
Fenerbahçe ve Ronaldo aynı davada el ele verdi! Oyuncu değerleri manipüle ediliyor iddiası Fenerbahçe ve Ronaldo aynı davada el ele verdi! Oyuncu değerleri manipüle ediliyor iddiası         
17:42
Ülkesini terk eden Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Hayatımın en zor kararıydı, silahların susması için mecburdum Ülkesini terk eden Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Hayatımın en zor kararıydı, silahların susması için mecburdum         
17:25
Yoğun yağış sonrası ortaya çıktı, kanlıca mantarının kilosu 50 TL'den satılıyor Yoğun yağış sonrası ortaya çıktı, kanlıca mantarının kilosu 50 TL'den satılıyor         
17:19
Aşı yaptırmayan iki anne koronadan öldü! Geride 3 bebek öksüz kaldı Aşı yaptırmayan iki anne koronadan öldü! Geride 3 bebek öksüz kaldı         
17:11
Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor         
16:59
Mersin'de yetiştirilen ejder meyvesi, Amerikan askerlerine gönderiliyor Mersin'de yetiştirilen ejder meyvesi, Amerikan askerlerine gönderiliyor         
16:52
Son Dakika: Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, İstanbul'a ayak bastı Son Dakika: Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, İstanbul'a ayak bastı         
16:27
Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı         
15:46
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız         
15:02
Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek         
14:58
İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı         
14:41
Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak         
14:23
Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi         
14:20
Sakarya'da vatandaşlar tarafından Sakarya'da vatandaşlar tarafından "eğitim uçağı düştü ihbarı" ekipleri harekete geçirdi         
13:58
Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
12:56
Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı         
11:10
Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı         
10:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2021 17:58:27. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de ulusal ve yerel medya temsilcilerine "çok kanallı yayıncılık" sistemi anlatıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement