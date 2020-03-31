Kayseri'de umreden dönenler tahliye edildi - Son Dakika

Kayseri'de umreden dönenler tahliye edildi
6 saat önce
Kayseri'de umreden dönenler tahliye edildi (2)KARANTİNA HATIRASIKayseri'nin Talas ilçesinde Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'nda tahliyeleri devam eden umre kafilesindeki vatandaşlar, çıkışta yurdun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kayseri'de umreden dönenler tahliye edildi (2)
KARANTİNA HATIRASI
Kayseri'nin Talas ilçesinde Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'nda tahliyeleri devam eden umre kafilesindeki vatandaşlar, çıkışta yurdun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Sosyal mesafe kuralına uymadan yan yana gelip poz veren vatandaşlar, dikkat çekti. Umrecilerden bazılarının maske takarak virüse karşı önlem aldığı görülürken, bazıları ise maske takmadı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:32 Kaynak: DHA
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