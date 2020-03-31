Son Dakika › Güncel › Kayseri'de umreden dönenler tahliye edildi (2) - Son Dakika
Kayseri'de umreden dönenler tahliye edildi (2)
7 saat önce
KARANTİNA HATIRASIKayseri'nin Talas ilçesinde Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'nda tahliyeleri devam eden umre kafilesindeki vatandaşlar, çıkışta yurdun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
KARANTİNA HATIRASI Kayseri'nin Talas ilçesinde Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'nda tahliyeleri devam eden umre kafilesindeki vatandaşlar, çıkışta yurdun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Sosyal mesafe kuralına uymadan yan yana gelip poz veren vatandaşlar, dikkat çekti. Umrecilerden bazılarının maske takarak virüse karşı önlem aldığı görülürken, bazıları ise maske takmadı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:43 Kaynak: DHA
Son Dakika Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz Sosyal mesafeye uymayanlar Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı kızdırdı Tramvay yolunda atla yolculuk yapan genç: At beni kaçırdı