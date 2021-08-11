Kayseri'de üniversite kampüsünde kablo çalmak isteyen zanlılar suçüstü yakalandı - Son Dakika

Şüpheliler H.G. ve V.D. özel güvenlik tarafından suçüstü yakalandı.

Kampüste devriye gezen özel güvenlikler, yakınında 2 bisiklet gördükleri su kanalını kontrol ederken burada 2 kişinin elektrik kablosunu nacakla kesmeye çalıştığını fark etti.

8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!