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KAYSERİ'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 21 YARALI - Son Dakika

KAYSERİ'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 21 YARALI

05.01.2022 17:35

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan midibüsün şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan midibüsün şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarından Hacılar ilçesi Akdam Mahallesi Erenler Caddesinde meydana geldi. Erciyes Üniversitesi Havacılık Kulübü öğrencilerini taşıyan Özkan Suruç yönetimindeki 38 AET 941 plakalı midibüs, Erciyes Kayak Merkezi dönüşünde sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile 20 üniversite öğrencisi yaralanırken, kulüp üyesi Hilal Sıka hayatını kaybetti. İhbar sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Hilal Sıka ise, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza sonrası Kayseri Valisi Şehmus Günaydın olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ardından açıklama yapan Vali Günaydın, "Maalesef hepimizi üzen bir kaza olayı meydana geldi. Bütün arkadaşlarımız olayın olduğu ilk andan itibaren olaya müdahale ettiler. Arkadaşlarımızdan aldığım bilgiye göre bir can kaybımız var. Midibüste toplam 22 kişinin olduğunu, bunlardan 3'ünün ağır olduğunu ifade ettiler. Üniversite öğrencileri buraya saat 12.00 sıralarında gelmişler. Sonrasında dönüş yolunda midibüs devrilmesi sonucu kaza meydana gelmiş. Arkadaşlarımız kazanın nasıl meydana geldiğiyle ilgili soruşturma başlattı" diye konuştu.

KAYSERİ'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 21 YARALI
KAYSERİ'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 21 YARALI
KAYSERİ'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 21 YARALI

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Üniversite, Midibüs, Kayseri, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYSERİ'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 21 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAYSERİ'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 21 YARALI - Son Dakika
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