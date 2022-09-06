Üniversite öğrencisi Oğuz, 10 ayda 60 kilo verdi - Son Dakika
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Üniversite öğrencisi Oğuz, 10 ayda 60 kilo verdi

06.09.2022 12:04
Üniversite öğrencisi Oğuz, 10 ayda 60 kilo verdi

KAYSERİ'de üniversite öğrencisi Oğuz Erol (23), 10 ayda 135 kilogramdan 75 kilograma düştü.

KAYSERİ'de üniversite öğrencisi Oğuz Erol (23), 10 ayda 135 kilogramdan 75 kilograma düştü. 60 kilo veren Erol, "Kilolarım hayatımı zorlaştırmaya başlamıştı. Bir gün 'yapabilirim' dedim. Hayat ve yaşam standartlarım arttı, artık uyuma zorluğu yaşamıyorum" dedi.

Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Oğuz Erol, 10 ay önce zayıflamaya karar verdi. 135 kiloyla diyete başlayan 1 metre 76 santim boyundaki Erol, spor yaparak 75 kilograma kadar düştü. 60 kilo veren Erol, "Kilolarım hayatımı zorlaştırmaya başlamıştı. Bir gün 'yapabilirim' dedim. 10 ay gibi bir sürede 135 kilogramdan 75 kilograma kadar indim. Hedefim vardı, ona da ulaştım. Kilo vermek için kendime güvenim vardı. Bazen hayal kırıklığına uğradığım oluyordu. Burada en büyük destekçim ailem ve arkadaşlarım oldu" diye konuştu.

Mevcut kilosundan memnun olduğunu kaydeden Erol, "Daha fazla kilo vermek gibi bir hedefim yok. Kilo verdikten sonra vücutta sarkmalar oluşuyor. O sarkmaları gidermeye çalışıyoruz. Hayat ve yaşam standartlarım arttı. Artık uyuma zorluğu yaşamıyorum. Nefes alıp verişim düzeldi. Bütün kıyafetlerimi değiştirmek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.Spor eğitmeni Onur Özdemir ise, "Burada azim çok önemli. Oğuz'un önce beslenme programlarını değiştirmeye başladık. Sonrasında ise antrenman programı hazırladık. Başlarda kilo vermek daha kolay. Kilo azaldıkça antrenmanları değiştirdik. Haftada 4 gün antrenman yapıyorduk. İlk 3-4 ay bu tempoda ilerledik. Daha sonraki evrede vücudu dinlendirerek farklı programlar uyguladık. Bu süreçte 60 kilogram kadar verdik. İnsanın önce içinden gelmesi lazım. Azim, beslenme ve spora dikkat edilmeli. Bu 3 kuralı yerine getirdikten sonra başarılmayacak bir şey yok" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Erciyes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencisi Oğuz, 10 ayda 60 kilo verdi - Son Dakika

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