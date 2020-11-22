Kayseri'de üniversite okuyan Afganistanlı, ülkesinde bakan danışması oldu - Son Dakika

Kayseri'de üniversite okuyan Afganistanlı, ülkesinde bakan danışması oldu

22.11.2020 13:05
Kayseri'de üniversite okuyan Afganistanlı, ülkesinde bakan danışması oldu, System.String[]

AFGANİSTAN'ın Tahar kentinden 8 yıl önce üniversite eğitimi için Kayseri'ye gelen Bashir Ahmad Haidari (30), önce lisans ardından da yüksek lisans eğitimini tamamlayarak ülkesine döndü.

AFGANİSTAN'ın Tahar kentinden 8 yıl önce üniversite eğitimi için Kayseri'ye gelen Bashir  Ahmad Haidari (30), önce lisans ardından da yüksek lisans eğitimini tamamlayarak ülkesine döndü. Haidari, 3 yıl önce Kayseri'ye gelen Afganistan Tarım Hayvancılık ve Sulama Bakanı Anwar ul-Haq Ahady'nin danışmanı olarak görevlendirildi.

Afganistan'dan üniversite eğitimi için Kayseri'ye gelen Bashir Ahmad Haidari, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Afganistanlı Haidari, Türkiye'deki eğitimlerini tamamlayarak, 3 ay önce ülkesine kesin dönüş yaptı. Haidari, 3 yıl önce Kayseri'ye gelen, Afganistan Tarım Hayvancılık ve Sulama Bakanı  Anwar ul-Haq Ahady'nin 34 kentten sorumlu danışmanı olarak atandı.

'TÜRKİYE'DE EĞİTİM ALMAK HAYALİMDİ'Türk eğitim sisteminin çok farklı olduğunu ve Türkiye'de eğitim gören kişilerin ülkesinde üst düzey görevlere geldiğini anlatan Bashir Ahmad Haidari, "Hayalim Türkiye'de okumaktı. Türkiye'de okumayı her gün hayal ediyordum. Türkiye'de eğitim almak çok zor bir durumdu. Herkese nasip olmayan bir olaydı. Sınavlara girerek, kazandım. Burslu olarak eğitime başladım. Kayseri'de birçok sosyal aktiviteye katıldım. Programlar düzenledim. Üniversitede Türk ve yabancı öğrenciler arasında köprü görevi gördüm. Onlarla ortak programlar yaptık" dedi.'ÇOK HEYECANLIYIM'

Ülkesine dönmesinin ardından bakan danışması olarak göreve başlamasının verdiği heyecanın altını çizen Bashir Ahmad Haidari, "Mezuniyetimden sonra ilk görevim olması nedeniyle çok heyecanlıyım. Bu bir başlangıç. Gelecekte bakan yardımcısı ya da bakan da olabilirim. Türkiye'den mezun bir Cumhurbaşkanlığı hayalim ise halen tazeliğini koruyor. Bir gün Cumhurbaşkanı olacağıma inanıyorum. Bunun için sürekli çalışacağım. Bakan bey Türkiye'den mezun olan biri olarak görev almamdan çok memnun. Türk tarımın ileri seviyede olmasından dolayI, Türkiye'den gelen birinin bu görevde olmasından mutluluk duyuyor. Türk tarımı ile iş birliğini organize etmem için beni görevlendirdi" ifadelerini kullandı.


Kayseri'de üniversite okuyan Afganistanlı, ülkesinde bakan danışması oldu
Kayseri'de üniversite okuyan Afganistanlı, ülkesinde bakan danışması oldu
Kayseri'de üniversite okuyan Afganistanlı, ülkesinde bakan danışması oldu

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de üniversite okuyan Afganistanlı, ülkesinde bakan danışması oldu - Son Dakika


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