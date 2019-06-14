Son Dakika Haberleri: Kayseri'de üniversite sınavına girecek adaylara toplu taşıma ücretsiz
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Kayseri'de üniversite sınavına girecek adaylara toplu taşıma ücretsiz

4 saat önce

Kayseri'de, 14-15 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğu bildirildi.

Kayseri'de üniversite sınavına girecek adaylara toplu taşıma ücretsiz, System.String[]
Kayseri'de, 14-15 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğu bildirildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 14-15 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS'ye girecek öğrenciler için ulaşım kolaylığı sağladıklarını belirtti.
Sınav giriş belgesini gösteren öğrenciler ile sınavlarda görevli personelin raylı sistem, belediye otobüsü ve halk otobüsünden ücretsiz yararlanabileceklerini açıklayan Büyükkılıç, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:40 Kaynak: AA
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