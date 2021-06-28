Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da üniversite sınavına giren gençler Kılıçdaroğlu'na 1 liralık tazminat davası açtı - Son Dakika

Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da, üniversite sınavına giren gençler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" başlıklı habere ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle 1 liralık manevi tazminat davası açtı.

Gaziantep Adliyesi'nde başvuru öncesinde toplanan öğrenciler adına açıklama yapan Mehmet Emin Tufan, üniversite sınavından 1 gün önce ortaya atılan "Katarlı gençler sınavsız Türkiye'de okuyacak" haberinden olumsuz etkilendiklerini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki açıklamalarından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Ucuz bir siyasete malzeme olduklarını, bunu asla unutmayacaklarını dile getiren Tufan, yalanı ortaya atan yayın organlarının bunları yaymaktan ve gençlerin kafasını karıştırmaktan çekinmediklerini, söz konusu yalan haberlerin sınavın son bulmasıyla birlikte düzeltildiğini aktardı.

Yapılan haberlerin kendilerini mağdur ettiğini vurgulayan Tufan, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kadar bariz bir yalana inanması ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala siyaset malzemesine dönüştürmesini unutmayacağız. Gençlerin 'Özür dile' çağrısını ciddiye almayan Kılıçdaroğlu, hala içinde bulunduğu yanlış tavırla hareket etmektedir. Hatasına karşılık özür dileme erdemini gösteremeyen bir insanın, bu ülkenin gençleri tarafından kabul görmeyeceğini açıkça beyan ediyoruz. Gür bir sesle Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyoruz, yalan bir haberin peşinden koşup bizleri ve ailelerimizi manipüle ettiğiniz için bizlere çok büyük bir özür borçlusunuz." dedi.

Malatya

Malatya Adliyesi önünde toplanan gençler adına konuşan Sefa Düzenli ise her yıl olduğu gibi bu yıl da geleceklerini tayin edecek olan üniversiteye giriş sınavına tekrardan ulaşmanın büyük heyecanı içerisinde olduklarını ancak sınavdan 1 gün önce ortaya atılan bir yalan haberin tüm motivasyonlarını altüst ettiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorumsuzca davranarak yalan söylediğini ve yalanın yayılmasında aktör olduğunu savunan Düzenli, "Biz buna artık şaşırmıyoruz ama gençlere söylenen bu yalandan günlerdir çok rahatsızız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin bu kadar bariz bir yalanın taşıyıcısı olmasını ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala ucuz siyasetlerine malzeme etmesini asla unutmayacağız." diye konuştu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Adliyesi önünde toplanan gençler adına konuşan Ayşe Nacar da CHP Genel Başkanının hiçbir teyide ihtiyaç duymadan sorumsuzca davranarak yalan söylediğini öne sürdü.

Bir yıl boyunca hazırlandıkları sınavın ilk oturumunun bu yalan haberin etkisi altında sonlandığını dile getiren Nacar, mağdur edildiklerini ifade etti.

Yalanların sınavın sona ermesiyle sonlandırıldığını ancak artık her şey için çok geç olduğunu dile getiren Nacar, sosyal medya üzerinden başlattıkları #ÖzürDileKılıçdaroğlu tagı nedeniyle kendilerini "trol" olarak niteleyen Kılıçdaroğlu hakkında 1 liralık manevi tazminat davası açmak için toplandıklarını kaydetti.