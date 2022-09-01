Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi

01.09.2022 16:17
Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi

Kayseri'de Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonu Toplantısı, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

Kayseri'de Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonu Toplantısı, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, KYK yurtlarının ve özel yurtların genel durumu ile üniversitelerde alınacak olan tedbirler görüşüldü.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından sunum yapıldı.

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'nin 4 üniversiteye sahip bir şehir olduğunu belirtti.

Bu zenginliğin farkında olduklarını belirten Çiçek, öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için her türlü önlemi aldıklarını ve almaya devam edeceklerini kaydetti.

Toplantıya, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, vali yardımcıları Abdullah Kalkan ve Şenol Esmer, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, ilçe kaymakamları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

YORUMLAR
500
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı Kayseri'de 7 farklı olayın şüphelisi yakalandı Kayseri'de 7 farklı olayın şüphelisi yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Gökmen Çiçek, gençlik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:02 Icardi ile imza an meselesi! Galatasaray bombayı patlatıyor
15:56 CHP'li Engin Altay: 4 bin liraya çalışan öğretmenin sokakta "açım" demesine tahammül edemeyen bir iktidar
15:51 Ünlü oyuncu Seda Bakan ikinci bebeğini kucağına aldı
15:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstü kapalı şekilde muhalefete yüklendi: Birileri, adalet sistemimizi suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmeye çalışıyor
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adli yıl' mesajı: Avukatlık kanununu barolarımızla birlikte çalışarak yenilemek istiyoruz
15:24 Geçirdiği kazayla ölümden dönen İbrahim Tatlıses'ten imalı paylaşım: Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım
15:10 Kylian Mbappe, transseksüel model Ines Rau ile aşk yaşıyor
15:10 Yargıtay Başkanı'ndan dikkat çeken FETÖ sözler: Türk yargısını karalama faaliyetleri yoğunluk kazandı
14:55 Nihat Doğan'ın "Maçoyum ben" klibinde oynayan Deniz Akkaya'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çeviriyor
14:54 Maxi Gomez, Trabzonspor için geldi! Ahmet Ağaoğlu'nun Fenerbahçe sözleri dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 16:17:49. #1.11#
SON DAKİKA: Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement