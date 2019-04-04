Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Üniversiteli Genci Darp Eden 2 Kişi Para ve Cep Telefonunu Aldı

Kayseri'de Üniversiteli Genci Darp Eden 2 Kişi Para ve Cep Telefonunu Aldı

1 saat önce

KAYSERİ'de otomatik para çekme makinesinden para çektikten sonra otomobile binen Mehmet Akif S. (22), bu sırada araca binen ve kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi tarafından darp edildi.

Kayseri'de Üniversiteli Genci Darp Eden 2 Kişi Para ve Cep Telefonunu Aldı, System.String[]
KAYSERİ'de otomatik para çekme makinesinden para çektikten sonra otomobile binen Mehmet Akif S. (22), bu sırada araca binen ve kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi tarafından darp edildi. İki saldırgan gencin cep telefonu ile 1300 TL parasını alarak kaçtı.

Olay, merkez Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Celalettin Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir bankanın ATM'sinden para çeken Mehmet Akif S. otomobiline bindikten sonra, yanına kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi geldi. Kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, Mehmet Akif S.'nin cep telefonunu istedi. Aracından inen Mehmet Akif S., kendisini polis olarak tanıtan kişiye cep telefonunu verdi. Durumdan şüphelenen genç, aracında bulunan ikinci cep telefonu ile polisi aramak isterken yanına bir başka kişi geldi. İki saldırgan derp ettikleri Mehmet Akif S.'nin bir cep telefonu ile 1300 TL parası aldıktan sonra yaya olarak kaçtı.

Üniversiteli genç saldırganlar gittikten sonra diğer cep telefonu ile polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:04 Kaynak: DHA

Polis, Kayseri, Güncel
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