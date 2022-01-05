Kayseri'de üniversitelilerin midibüsü devrildi: 1 ölü, 21 yaralı - Son Dakika

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde, Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin taşındığı midibüs, şarampole devrildi. Kazada üniversiteli Hilal Sıka yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 21 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Akdam Mahallesi Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Erciyes Üniversitesi Havacılık Kulübü öğrencilerini taşıyan Özkan Suruç yönetimindeki 38 AET 941 plakalı midibüs, Erciyes Kayak Merkezi dönüşünde kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Suruç ile 20 üniversite öğrencisi yaralanırken, kulüp üyesi Hilal Sıka hayatını kaybetti. İhbar sonrası kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Üniversite öğrencisi Hilal Sıka'nın cansız bedeni ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.