ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin taşındığı midibüsün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Kürşad Samed Özçine'nin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan 2'si ağır 20 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de üniversitelilerin midibüsü devrildi: 2 ölü, 20 yaralı (2) - Son Dakika