Kayseri'de unlu mamullerin denetimi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de unlu mamullerin denetimi yapıldı - Son Dakika

Kayseri'de unlu mamullerin denetimi yapıldı

6 saat önce

Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile, Ramazan ayında faaliyet gösteren unlu mamulleri üreticilerini denetleyen Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "En iyi denetimci insanın kendisidir" dedi.

Kayseri'de unlu mamullerin denetimi yapıldı, System.String[]

Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile, Ramazan ayında faaliyet gösteren unlu mamulleri üreticilerini denetleyen Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "En iyi denetimci insanın kendisidir" dedi.


Ramazan'da kurallara uyulursa daha sonrasındaki süreç içerisinde kısıtlamaların kalkabileceğini söyleyen Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Rutin denetimlerimize devam ediyoruz ama buna devem ederken de Ramazan ayına özel, özelikle bakanlığımızın da bu konuda hassasiyetleri çerçevesinde unlu ve unlu mamullere, tatlı ve şekerleme üreten işletmelere özel bir denetim yapılması planlandı. Bu çerçevede biz çalışmalarımız sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı genelgesinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması ile beraber İçişleri ve bakanlığımızdan gelen genelgeler çerçevesinde de, arkadaşlarımız gerekli denetimlerine devam ediyorlar. Burada fırınlar için söylemek gerekirse, iftara 2 saat kala artık ekmek üretimi duracak ve satışlar devam edecek. Bununla beraber tepsi ile yemek verme kısmında da çeşitli kısıtlamalar getirildi ve buna da vatandaşlarımızın riayet edeceğini düşünüyoruz çünkü özel bir durumdayız. Ramazan'ı eğer sıkı bir denetimle atlatabilirsek, belki de önümüzdeki süreç içerisinde pandeminin vermiş olduğu kısıtlamalardan da kurtulmuş olacağız" dedi


Şahin, tüketileceği kadar ürünün alınmasını ve israf edilmemesi gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:


"İnsanların Ramazan'da unlu mamuller dışında da tercihleri oluyor tabi. Çikolata, şerbetli tatlılar özelikle ve bunlarla ilgili de işletmelerin çoğu çıkan genelgeler çerçevesinde evlere servis yapabilecekler. Ekmek hususunda da şunu özelikle ifade etmek istiyorum, yaklaşık bir ay içerisinde ilimize bin 20 ton buğday tohumu getirdik ve yazlık buğday ekimimizi yaptık. Çeşitli desteklemelerimiz yapıyoruz ve ülkemizin herhangi bir şekilde buğday veya bakliyat ile ilgili bir açığının olmadığını bir kez daha belirtmek istiyorum ama bizim en büyük açığımız israfın getirmiş olduğu açıklar. Özellikle maalesef Ramazan'da hat safhaya ulaşıyor. İnsanlar oruçluyken daha fazla ekmek çekiyor canları ve almak istiyorlar ama aldıkları ekmeğin çoğunu çöpe atıyorlar. Düşünün ki biz iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında bile ekmeklerimizi alıp evimize götürmeye çalışırken, öbür tarafta dünyanın birçok ülkesinde ekmek neredeyse ele geçmiyor. Bu anlamda sadece kendimizi değil, bizim dışımızda da dünyada yaşayan tüm insanları da düşünmek zorundayız. Lütfen evimize yeteri kadar ekmek alalım. Fırınlarımız açık, problemimiz yok. Ekiplerimiz Ramazan ayı boyunca tüm unlu mamulleri sıklıkla denetime devam edecekler." - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 10:20 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir ABD savaş gemisinde daha Kovid-19 vakaları tespit edildi İngiliz bakanlar, koruyucu ekipmanlar için Türkiye'ye teşekkür etti Türkiye'de ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere "paralel devlet" demesine cevap verdi Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmasıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali yüksek İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi Babasının korona şüphesiyle yattığı hastanede çalışan hemşire, şifa dağıtmaya devam etti İngiltere'den Türkiye'ye getirilen üniversite öğrencisi: Kendimi güvende hissettim PKK'nın Diyarbakır'da şehit ettiği işçinin, kızını terör örgütünden kurtardığı ortaya çıktı Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket etti Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamayan kadın, ayağa kalkabilmek için yardım bekliyor Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu         
16:47
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti         
16:34
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti         
16:32
Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor         
16:20
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'da iyileşen hastaların ikinci enfeksiyondan korunduğu yönünde kanıt yok Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'da iyileşen hastaların ikinci enfeksiyondan korunduğu yönünde kanıt yok         
16:20
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak         
15:52
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim         
15:48
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketine katılanların %48'i "Hayır" yanıtını verdi         
15:42
Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak         
15:42
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı         
15:40
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı         
15:31
Milyonlar onu izledi! Avustralyalı maceraperest, toprağın altına girdi ve dev yengeç çıkardı Milyonlar onu izledi! Avustralyalı maceraperest, toprağın altına girdi ve dev yengeç çıkardı         
15:24
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak         
15:13
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı         
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizeler paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizeler paylaştı         
14:49
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu         
14:48
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi         
14:44
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez         
14:22
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı         
14:12
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı         
14:12
Bakırköy'de bir kişi, Bakırköy'de bir kişi, "Çantamda bomba var" diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu         
14:10
Sosyal medyada gündem olan Yörük çocuğu: Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım Sosyal medyada gündem olan Yörük çocuğu: Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım         
14:05
Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı         
13:48
10 yıl önce ablasının intiharına şahit olan kız çocuğu, ahırın tavanına iple asılmış halde bulundu 10 yıl önce ablasının intiharına şahit olan kız çocuğu, ahırın tavanına iple asılmış halde bulundu         
13:31
İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti         
13:29
'Karanlığın Kraliçesi' lakaplı siyahi manken Nyakim Gatwech, ten rengiyle Guinness rekorlar kitabına girdi 'Karanlığın Kraliçesi' lakaplı siyahi manken Nyakim Gatwech, ten rengiyle Guinness rekorlar kitabına girdi         
13:29
Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de         
13:26
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor         
13:12
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi         
13:05
Koronavirüs için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı Koronavirüs için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı         
12:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2020 17:05:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de unlu mamullerin denetimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]