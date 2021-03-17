Kayseri'de UYAP araması bulunan 500 kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 15 Şubat- 14 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalarla Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) araması bulunan 500 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda haklarında çeşitli suçlardan dolayı UYAP araması bulunan 500 şahıs yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 216 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ