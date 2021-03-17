Kayseri'de UYAP araması bulunan 500 kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de UYAP araması bulunan 500 kişi yakalandı
17.03.2021 16:09
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 15 Şubat-14 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalarla Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) araması bulunan 500 kişi yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 15 Şubat- 14 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalarla Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) araması bulunan 500 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda haklarında çeşitli suçlardan dolayı UYAP araması bulunan 500 şahıs yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 216 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ
Son Dakika Meydana toplanan kalabalık, binaların yıkılmasını film izler gibi izliyor Artvin'in Yusufeli ilçesinde dev yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle 50'ye yakın eve sıçradı Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'ndan ilk açıklama: Hiçbir yere gitmiyorum Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı Danıştay'ın kararına tepkiler çığ gibi! İYİ Parti grup toplantısında kız öğrenci "Andımız"ı okudu Yasak aşk yaşayan adamın "Biri karım biri sevgilim" sözü Esra Erol'u çileden çıkardı Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın" Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor