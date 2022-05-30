Kayseri'de uyuşturucu kullanan sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu kullanan sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası

30.05.2022 12:39
Kayseri'de uyuşturucu kullanan sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu kullanmaktan yargılanan sanık 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de uyuşturucu kullanmaktan yargılanan sanık 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık M.A. hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık ise uyuşturucu madde kullandığını kabul ederek, "Arkadaş kurbanıyım. Pişmanım. Tedavimin devam etmesini istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, M.A'ya "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucu kullanan sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika


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