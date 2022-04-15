Kayseri'de uyuşturucu madde imal ettikleri iddia edilen 12 sanık hakim karşısında - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de uyuşturucu madde imal ettikleri iddia edilen 12 sanık hakim karşısında

15.04.2022 18:27
Kayseri'de uyuşturucu madde imal ettikleri iddia edilen 12 sanık hakim karşısında

Kayseri'de uyuşturucu yapımında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirilmesiyle alakalı 30'ar yıl hapisle cezalandırılmaları talep edilen 12 sanığın yargılanmasına başladı.

Kayseri'de uyuşturucu yapımında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirilmesiyle alakalı 30'ar yıl hapisle cezalandırılmaları talep edilen 12 sanığın yargılanmasına başladı. Duruşmada iş adamı Mustafa Eraslan'ında aralarında bulunduğu 5 kişi tahliye edildi.

Kayseri Adalet Sarayı 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, davada yargılanan aralarında iş adamı Mustafa Eraslan'ın da bulunduğu 5'i tutuklu, 12 sanık ile avukatları hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan işadamı Mustafa Eraslan, İ.K'ye 30 bin lira borç verdiğini, şahsı Bünyan ilçesinde bulunan çiftliğindeki çoban evinde belirli bir süre misafir ettiğini belirterek, 11 bin lira borcunu ödemediği için şahısla tartıştığını, sonrasında bir daha görüşmediğini dile getirdi. Eraslan, bu evde ele geçirilen ve uyuşturucu imalatında kullanılan materyallerinde İ.K. tarafından getirildiğini iddia ederek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Tutuklu bulunan diğer sanıklarda, suçsuz olduklarını söyleyerek, beraatlarini ve tahliyelerini talep etti.

Tutuklu 5 sanık tahliye edildi

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda tutuklu bulunan ve aralarında iş adamı Mustafa Eraslan'ın da bulunduğu 5 sanığın tahliyesine hükmederek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Cezaevi önünde coşkulu karşılama

Eraslan'ın tahliye edildiği haberini alan yakınları ve arkadaşları da Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önüne geldi. Cezaevinden tahliye edilen Eraslan, çıkar çıkmaz güvercinleri havaya bıraktı. Ayrıca, Eraslan için cezaevi önünde kurban da kesildi. - KAYSERİ

Kayseri'de uyuşturucu madde imal ettikleri iddia edilen 12 sanık hakim karşısında
Kayseri'de uyuşturucu madde imal ettikleri iddia edilen 12 sanık hakim karşısında

YORUMLAR
500
Kayseri'de uyuşturucu imalatı yaptıkları öne sürülen 12 sanığın yargılanmasına başlandı Kayseri'de uyuşturucu imalatı yaptıkları öne sürülen 12 sanığın yargılanmasına başlandı Son dakika haberleri | Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Son dakika haberleri | Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Uyuşturucu, İş Adamı, Kimyasal, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de uyuşturucu madde imal ettikleri iddia edilen 12 sanık hakim karşısında - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu sportif direktörü açıkladı
17:56 Kiev Bölge Polis Müdürü Nebitov: Kiev bölgesinde Rus saldırılarında ölen sivillerin sayısı 900'ü geçti
17:48 Sencer Solakoğlu tarih verdi: Kırmızı ete yüzde 23-24 oranında zam gelecek
17:37 Av tüfeği ile vurularak öldürülmüştü! Uygunsuz görüntüleri internette paylaşılan kadının ailesi şikayetçi oldu
17:30 Gebze'nin TEM Otoyolu'nda zincirleme kazada kamyonetinde sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı
17:16 Robert Lewandowski'nin eşinden olay yaratan paylaşım!
17:06 Ramazan ayında içki masasını paylaşıp "Bir iftar yemeği de böyle bitti" dedi, partili istifa etti
17:02 MHK'nin Trabzonspor-Karagümrük maçına akılalmaz atama yapması tartışılıyor
16:41 Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var
16:25 Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı! Açlık sınırı 4 bin 453 TL olarak açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 18:34:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu madde imal ettikleri iddia edilen 12 sanık hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement