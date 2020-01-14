Kayseri'de uyuşturucu madde kullanan sanığa hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla yargılanan sanık, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.



3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 16 yaşındaki E.Y'ye zorla uyuşturucu kullandırmak ve istismarda bulunmakla da suçlanan tutuksuz sanık R.T. (27) ve avukatlar hazır bulundu, E.Y'ye duruşmaya katılmadı.

Sanık R.T, savunmasında, bir arkadaşı aracılığı ile tanıştığı müştekiyi sadece bir kez gördüğünü öne sürerek, "Kız, bulunduğumuz evde uyuşturucu kullanıyordu. Kendisine cinsel istismarda bulunmadım. Uyuşturucu kullanmam ama o gün bir kez kullanmıştım. Uyuşturucu madde ticareti yaptığım iddiası da doğru değil. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık R.T'ye, "uyuşturucu madde kullanma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi, "cinsel istismar" suçundan ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.