Kayseri'de uyuşturucu madde satışı yapan 37 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu madde satışı yapan 37 kişi yakalandı

05.04.2022 17:54
Kayseri'de uyuşturucu madde satışı yapan 37 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1-31 Mart tarihleri arasında yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 37 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1-31 Mart tarihleri arasında yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 37 kişi yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak", "Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak" ve "Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme " suçlarından 144 olayda 223 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 5'i adli kontrol neticesi serbest kalırken, 26'sı tutuklandı. Çalışmalarda ayrıca "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından yakalama kararı ile aranan 39 şahıs yakalanarak, şahıslardan 11'i tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda yüksek miktarda uyuşturucu madde, 7 adet tabanca, 1 adet tüfek, 67 adet dolu fişek ve 14 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, 31 Mart, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de uyuşturucu madde satışı yapan 37 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu madde satışı yapan 37 kişi yakalandı - Son Dakika
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