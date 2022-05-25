Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan kardeşler gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan kardeşler gözaltına alındı

25.05.2022 14:44

- Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan kardeşler gözaltına alındı Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan kardeşler gözaltına alındı.

- Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan kardeşler gözaltına alındı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan kardeşler gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda C.G. ve M.G. kardeşlerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Kardeşlerin evini tespit eden polis ekipleri, operasyon düzenledi. Şahısların evinde ve araçlarında arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek ile 1 adet uyuşturucu ticareti hesap çetelesi ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde 5 şüpheli şahsa işlem yapılırken, C.G. ve M.G. gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan kardeşler gözaltına alındı
Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan kardeşler gözaltına alındı
Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan kardeşler gözaltına alındı
Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan kardeşler gözaltına alındı

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'Termal'in uyuşturucu bulduğu araçtaki 2 kişi gözaltına alındı 'Termal'in uyuşturucu bulduğu araçtaki 2 kişi gözaltına alındı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan kardeşler gözaltına alındı - Son Dakika


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