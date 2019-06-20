Son Dakika Haberleri: Kayseri'de uyuşturucu operasyonları
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonları

1 saat önce

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 28 kişi tutuklandı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonları, System.String[]
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 28 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyonlarda son bir ayda 135 olayda 224 kişiye işlem uyguladı.
Operasyonlarda 151 gram esrar, 106 gram eroin, yaklaşık 2 kilogram metamfetamin, 58 kök kenevir bitkisi, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen terazi ele geçirildi.
Yapılan operasyonlar sonucunda 28 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:00 Kaynak: AA
Uyuşturucu Ticareti, Kayseri, Güncel
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