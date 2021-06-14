Kayseri'de uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Develi ilçesi girişinde şüpheli bulunulan M.K'nın üzerinde yapılan aramada 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Jandarma ekipleri, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde S.D'nin adresinde yaptığı aramada 3 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ile 6 uyuşturucu hap buldu.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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