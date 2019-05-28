Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon: 20 kişi gözaltında

Kayseri'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda U.N. (20), F.K. (20), S.G. (39), S.S. (21) ve M.Y. (19) yakalandı. Şüphelilerin üst, ev ve otomobillerindeki aramada 29,85 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerden U.N. (20) "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi, diğerleri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ekiplerin, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik diğer operasyonunda da K.K, Z.Y, C.D, C.G, İ.G, A.A, A.Ş, E.Y, S.E, H.C.Ç, G.A, K.E, E.A, E.D ve Ö.Ö. gözaltına alındı. Operasyonda 17 uyuşturucu hap ve 35,90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.