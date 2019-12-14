Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltı

6 saat önce

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltı, System.String[]

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahallede bulunan iş yerinde T.T. ve B.E.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgiler üzerine harekete geçti. Uyuşturucu madde ticareti delillendirildikten sonra operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 3 fişek halinde metamfetamin maddesi, 85 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şahsa Uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, T.T. ve B.E. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.


Bir diğer uyuşturucu operasyonu da, Ankara yol uygulamasında düzenlendi. B.D.'nin Bursa'dan yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi yolcu otobüsü ile Kayseri'ye getireceği şeklinde bilgi alan ekipler, uygulama noktasında gerekli tertibat alarak yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan kontrollerde şahsın başkası adına bilet kestiği belirlendi. Otobüste arama yapan ekipler, koltuğun arka kısmında poşet içerisinde 438 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına B.D.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:24 Kaynak: İHA
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