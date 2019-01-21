Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 4 Gözaltı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 4 Gözaltı

1 saat önce

Kayseri polisi tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3'ü İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 4 Gözaltı, System.String[]
Kayseri polisi tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3'ü İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, Kayseri'de yakalanan 115 kilogram eroin maddesinin firarisi olan E.K. (19) yakalandı.

Ayrıca, ekipler tarafından düzenlenen bir başka operasyonda ise, İran uyruklu B.F. (30), N.D. (30) ve Y.T. (28) yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst ve ev aramalarında uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 1 adet hassas terazi ve 4 adet captagon hap ele geçirildi.

Her 2 operasyonda da gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:06 Kaynak: İHA

İran, Kayseri, 3. Sayfa
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