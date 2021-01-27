Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezindeki farklı adreslere düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında S.D, E.Ş, A.Ç, M.K, H.Ö, C.P, A.Ç, A.S, H.M.Ş, H.B. ve E.S. yakalandı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 465 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen aparatlar, av tüfeği ve tabanca ile 20 bin 350 lira ele geçirildi.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan S.D, E.Ş, A.Ç, M.K, H.Ö. ve C.P, tutuklandı.

Diğer 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.