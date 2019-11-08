Son Dakika Haberleri: Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı

7 saat önce

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı, System.String[]

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik başlattığı çalışma kapsamında 3 operasyon düzenledi.

R.G.A, O.M, C.K. ve M.A'nın gözaltına alındığı operasyonda, 60 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

J.İ'nin yakalandığı operasyonda ise çantasında yeşil reçeteyle satılan 5 bin 400 adet uyuşturucu özelliği bulunan ilaç ve 2 adet uyuşturucu hap bulundu.

T.B. ile Suriye uyruklu A.B'nin yakalandığı operasyonda ise bir miktar sentetik uyuşturucuya el konuldu.

Gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:22 Kaynak: AA
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