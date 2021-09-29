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Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

29.09.2021 13:26
Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı, System.String[]

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Melikgazi ilçesinde bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 gram sentetik uyuşturucu, 1 rulo folyo ve 550 lira ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Farklı bir adresteki operasyonda ise 22,43 gram sentetik uyuşturucu, tüfek, tabanca ve şarjör, uyuşturucu paketlemek için kullanılan 2 alüminyum folyo rulo bulundu.

Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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