Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

24.02.2022 16:12
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.G.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine şahsın adresi tespit ederek operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında U.G. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu paketlemek için kullanılan rulo folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Kumar oynanan işyerinde uyuşturucu madde çıktı Kumar oynanan işyerinde uyuşturucu madde çıktı Yakalanacaklarını anladılar, uyuşturucu maddeyi sobaya attılar Yakalanacaklarını anladılar, uyuşturucu maddeyi sobaya attılar

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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