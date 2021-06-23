Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 4 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 4 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Kocasinan ilçesinde bir araca ve eve operasyona düzenleyen ekipler, B.M., Y.T., Ş.A.C ve S.T.'yi gözaltına aldı. Evde ve otomobilde yapılan aramalarda ise, 2 tabanca, 1 tüfek, 3 hassas terazi, 400 gram satışa hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanımında faydalanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ