Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı.

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kayseri'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, doğu illerinden temin edilen uyuşturucuyu Kayseri'ye nakleden uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen A.K. (34) ile O.K. (26) gözaltına alındı.

Zanlıların ev, araç ve üst aramalarında 210 metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:01 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Kayseri, Güncel
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