Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Kayseri'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kayseri'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocasinan ilçesinde 2 araçta yapılan aramada 107 sentetik uluşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:38 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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