Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Kayseri'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri
'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince Kocasinan
ilçesinde 2 araçta yapılan aramada 107 sentetik uluşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:38 Kaynak: AA
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