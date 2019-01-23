Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu
2 saat önce
Kayseri'de, 6 yıl önce 30 kilogram uyuşturucuyla yakalanan ve 6 yıl hapis cezasına çarptırılan iki zanlı, sigara kağıdına sardıkları uyuşturucu maddeyle yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri
'de, 6 yıl önce 30 kilogram uyuşturucuyla yakalanan ve 6 yıl hapis cezasına çarptırılan iki zanlı, sigara kağıdına sardıkları uyuşturucu maddeyle yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Hunat Mahallesinde M.B ve İ.F.Ş'yi durumundan şüphelenerek durdurdu. Ekipler, şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada esrarlı sigara ele geçirdi.
Şüphelilerin 2013 yılında 30 kilogram uyuşturucu madde ticaretinden yakalanarak 6 yıl hapis cezası aldıkları belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:43 Kaynak: AA
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