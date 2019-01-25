Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu
3 saat önce
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandıValilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik" çalışmalar kapsamında son 2 haftada 22 şüpheliye yönelik, 14 ev ve 3 iş yerine operasyon düzenlendi.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik" çalışmalar kapsamında son 2 haftada 22 şüpheliye yönelik, 14 ev ve 3 iş yerine operasyon düzenlendi.
Fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 7'si tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:18 Kaynak: AA
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