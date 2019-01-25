Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandıValilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik" çalışmalar kapsamında son 2 haftada 22 şüpheliye yönelik, 14 ev ve 3 iş yerine operasyon düzenlendi.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik" çalışmalar kapsamında son 2 haftada 22 şüpheliye yönelik, 14 ev ve 3 iş yerine operasyon düzenlendi.



Fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 7'si tutuklandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Atatürk Havalimanı'nda Brezilyalı Kadının Midesinden Uyuşturucu Dolu 115 Prezervatif Çıktı

CHP İstanbul'da 25, İYİ Parti 4 İlçede Aday Gösterecek, 10 İlçede İki Parti de Kendi Adayını Yarışa Sokacak

Son Dakika! CHP ve İYİ Parti 22 Büyükşehir ve 27 İlde İşbirliği Yapacak

ABD'de Hükümetin Kapalı Olması Nedeniyle 'NASA' Çalışanları Tuvalet Temizleyecek