Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

3 saat önce

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandıValilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik" çalışmalar kapsamında son 2 haftada 22 şüpheliye yönelik, 14 ev ve 3 iş yerine operasyon düzenlendi.

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik" çalışmalar kapsamında son 2 haftada 22 şüpheliye yönelik, 14 ev ve 3 iş yerine operasyon düzenlendi.

Fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 7'si tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:18 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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