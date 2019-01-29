Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Kayseri'de bir eve düzenlenen operasyonda 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.
Kayseri
'de bir eve düzenlenen operasyonda 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı. Talas
ilçesi Mevlana
Mahallesi'nde bir binanın 10. katındaki eve polis ekiplerince operasyon düzenlendi.
Evde bulunanların kapıyı açmaması üzerine ekipler kapıyı kırarak içeri girdi.
Evde yapılan aramada 30 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan iki rulo alümünyum folyo ele geçirildi.
Şüpheliler S.İ. (25), F.A (25), M.V.Ö. (30), B.Ş. (24), Y.K. (35), A.Y. (28) ve İ.D. (22) gözaltına alındı.
Ayrıca zanlıların evi yaklaşık bir hafta önce kiraladıkları, ev sahibine evi kiralarken şehir merkezinde esnaf olduklarını söyledikleri anlaşıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:26 Kaynak: AA
Gazetecileri Görünce Soyunan Trans Birey, İl Dışına Çıkarıldı
Meteoroloji Uyardı! 5 İlde Fırtına Bekleniyor
İYİ Partili Aday Adayı, Seçim Broşürü Dağıtırken Hayatını Kaybetti
'Osmangazi Köprüsü Satılacak mı?' Sorusuna Dikkat Çeken Yanıt