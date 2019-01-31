Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda A.U. (24) yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 1 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alüminyum folyo, 1 parça halinde 50 gram metemfetamin maddesi, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 8 adet fişek ele geçirildi.
A.U., 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA
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