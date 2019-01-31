Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda A.U. (24) yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 1 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alüminyum folyo, 1 parça halinde 50 gram metemfetamin maddesi, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 8 adet fişek ele geçirildi.

A.U., 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Pazarcılar 100 Liralık Alışveriş Yapana Çanta Hediye Etmeye Başladı Çocukların Uçan Tekmeli ve Yumruklu Kavgası Kamerada!

Göl Kenarında Kendini Asan Vatandaş, Şans Eseri Kurtarıldı Eğlenmek İsteyen 19 Yaşındaki Genç, Traktörün Altında Kalarak Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 11:54:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]