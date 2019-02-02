Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon başlattı.
Farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda yakalanan E.Y. (25) ve Ü.Ç. (38) gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, satışa hazır vaziyette paketlenmiş 3 parça metamfetamin maddesi ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:31 Kaynak: AA
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