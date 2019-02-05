Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen İran uyruklu iki kişi yakalandı.

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen İran uyruklu iki kişi yakalandı.





İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, batı illerinden uyuşturucu getirip satmak istediklerini belirledikleri İran uyruklu K.A. (47) ve M.F'nin (30) içinde bulunduğu aracı Ankara-Kayseri kara yolunda kontrol noktasında durdurdu.



Araçta yapılan aramalarda, 150 gram eroin, 20 gram metemfetamin ve uyuşturucu paketlemede kullanılan rulo alüminyum folyo ele geçirildi.





Gözaltına alınan K.A. ve M.F'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İnşaatta Cinsel İstismara 20 Yıl Hapis İstemi

İran Uluslararası Piyasaya Göre 6 Dolar Ucuza Sattığı Petrolüne Alıcı Bulamıyor

Son Dakika! Erdoğan'dan Gıda Fiyatlarına Müdahale Sinyali: Tanzim Satış Yapabiliriz

Son Dakika! Erdoğan: 2,5 Milyon İşsize İş Sağlanması İçin Söz Aldım