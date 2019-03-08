Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu
37 dakika önce
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolunda bir araçta arama yaptı. Araçta 33,5 gram eroin, 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Araçtaki İ.D. (28), E.G. (33) M.G. (27) ve H.K. (32) gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:51 Kaynak: AA
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