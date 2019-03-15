Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

2 saat önce

Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 18 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 18 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesine bağlı Akçatepe Mahallesinde bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, 18 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:02 Kaynak: AA

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