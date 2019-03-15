Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 18 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 18 gram metamfetamin ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesine bağlı Akçatepe Mahallesinde bir otomobilde arama yaptı.



Aramada, 18 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.



Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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