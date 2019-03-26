Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu
9 dakika önce
Kayseri'de bir otomobilde 735 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Kayseri'de bir otomobilde 735 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Kiralık araçla kente uyuşturucu madde getirileceği ihbarı alan Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, 06 AAF 176 plakalı hafif ticari aracı takibe aldı.
Kent merkezinde durdurulan araçtaki M.G. (43) ve S.G. (47) gözaltına alındı. Dedektör köpek yardımıyla araçta yapılan aramada, motor kısmına gizlenmiş 735 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Operasyon anı, polis kamerasıyla kaydedildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:50 Kaynak: AA
Jeofizik Mühendisi Cudi Dağı'nda Gezerken 12 Milyon Yıllık Fosil Buldu
Vatandaş, 65 Milyon Yıllık Dev Fosili Evinin Duvarına Taş Olarak Kullanmış
Eski Eşini 23 Yerinden Bıçaklayan Caninin Avukatı, Savunmasıyla Pes Dedirtti
1 Nisan'dan İtibaren İkinci El Araç Alım-Satımında Ekspertiz Raporu Zorunlu Olacak