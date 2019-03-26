Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

9 dakika önce

Kayseri'de bir otomobilde 735 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kayseri'de bir otomobilde 735 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kiralık araçla kente uyuşturucu madde getirileceği ihbarı alan Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, 06 AAF 176 plakalı hafif ticari aracı takibe aldı.

Kent merkezinde durdurulan araçtaki M.G. (43) ve S.G. (47) gözaltına alındı. Dedektör köpek yardımıyla araçta yapılan aramada, motor kısmına gizlenmiş 735 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Operasyon anı, polis kamerasıyla kaydedildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:50 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jeofizik Mühendisi Cudi Dağı'nda Gezerken 12 Milyon Yıllık Fosil Buldu Vatandaş, 65 Milyon Yıllık Dev Fosili Evinin Duvarına Taş Olarak Kullanmış Eski Eşini 23 Yerinden Bıçaklayan Caninin Avukatı, Savunmasıyla Pes Dedirtti 1 Nisan'dan İtibaren İkinci El Araç Alım-Satımında Ekspertiz Raporu Zorunlu Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 11:59:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]