Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu şüpheli yakalandı.
Kayseri
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İran
uyruklu şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda bir aracın torpido bölümüne zulalanmış 171 gram eroin ele geçirdi.
Olayla ilgili İran uyruklu R.H. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:46 Kaynak: AA
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