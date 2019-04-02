Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu şüpheli yakalandı.

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda bir aracın torpido bölümüne zulalanmış 171 gram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili İran uyruklu R.H. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:46 Kaynak: AA

İran, Kayseri, Güncel
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