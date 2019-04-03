Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 11,25 gram metamfetamin ile 3,20 gram bonzai ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Kayseri
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince yapılan çalışmalarda 11,25 gram metamfetamin ile 3,20 gram bonzai ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Melikgazi
İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda İ.S. (26) ve Y.S. (20) yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst aramalarında satışa hazır vaziyette paketlenmiş 10 parça halinde toplam 11,25 gram metamfetamin maddesi ile 2 parça halinde toplam ağırlığı 3,20 gram Bonzai maddesi ele geçirildi. Yakalanan 2 şahıs 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAYSERİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:03 Kaynak: İHA
5 Nisan 2019, Koç Burcu Yeniayı Burçları Nasıl Etkileyecek?
Türkiye'de 4 Kişilik Bir Yemeğin Maliyeti 10 Yılda 23,58 TL Arttı
Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alamadan Hayatını Kaybetti
Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldıran Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı