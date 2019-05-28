Son Dakika Haberleri: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

3 saat önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 29,85 gram bonzai maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 5 şahıs gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 29,85 gram bonzai maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 5 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre polis ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda; U.N. (20), F.K. (20), S.G. (39), S.S. (21) ve M.Y. (19) isimli 5 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde, evinde ve aracında yapılan aramada; 9 parça halinde toplam 29.85 gram gelen bonzai maddesi ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan F.K. (20), SG. (39), S.S. (21), ve M.Y. (21) 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak salıverilirken, U.N. (20) ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:42 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cinsel İstismara Uğradığını İddia Eden Genç Kızın İfadesi Kan Dondurdu! Aile Boyu Vahşet! Evlilik Dışı Hamile Kalan Kadını, Halası ve Eniştesi Boğarak Öldürdü 246 Poşet Kokain Yutan Yolcu Uçakta Öldü Yaralanan çavuş, 5 yıl boyunca çektiği sancıların nedenini duyunca şaşkına döndü!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 15:01:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]