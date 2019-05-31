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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

46 dakika önce

Kentte uyuşturucu madde kullananlara ve satanlara yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Kentte uyuşturucu madde kullananlara ve satanlara yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan A.G, H.S, M.K, A.A ile O.B'yi yakaladı.
Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramada 65 gram metamfetamin ele geçirildi. 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik konusundan aranan ve kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan Adem Ç. ile kesinleşmiş 3 yıl 22 gün hapis cezası olan Hunat S'yi gözaltına aldı.
Şahıslar, gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:52 Kaynak: AA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Güncel
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