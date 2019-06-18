Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri
'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu dağıtıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda C.K. (27), D.A. (25), C.A. (51), A.T. (42), M.H.T. (23) ve H.E. (24) gözaltına alındı.
Zanlıların araçlarında ve üst aramasında 111 gram metamfetamin, 1 tabanca ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan H.E. serbest bırakılırken, sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.