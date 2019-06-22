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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

47 dakika önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapılan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapılan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 2 ay süreli teknik takipli yapılan planlı projeli çalışmalar neticesinde kent genelinde 19 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda yakalanan 11 şahıs yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ile daha sonra yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticaretinden yakalanan 3 şahıs olmak üzere toplam 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:53 Kaynak: İHA
Kayseri, 3. Sayfa
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