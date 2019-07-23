Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Kayseri'de bir araçta 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, bin şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:42 Kaynak: AA
'de bir araçta 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, bin şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Kayseri- Malatya
kara yolu uygulama noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu.
Dedektör köpek Kama'nın da katıldığı aramada otomobilin arka koltuk kısmında 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili K.Ş. (27) gözaltına alındı.
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