Son Dakika Haberleri: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Kayseri'de bir araçta 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, bin şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Kayseri'de bir araçta 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, bin şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Kayseri- Malatya kara yolu uygulama noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu.
Dedektör köpek Kama'nın da katıldığı aramada otomobilin arka koltuk kısmında 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili K.Ş. (27) gözaltına alındı.
Malatya, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:42 Kaynak: AA
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